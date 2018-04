Messi volta a treinar e está disponível para jogo contra o Osasuna

O Jogador do Ano ficou fora do treino e precisou de fisioterapia na sexta-feira após ser poupado da segunda partida das quartas-de-final da Copa do Rei, fora de casa contra o Málaga.

"O atacante argentino estará disponível para a próxima partida da liga espanhola," disse o Barça em seu website (www.fcbarcelona.es).

Os líderes do campeonato espanhol buscam retomar o caminho das vitórias na partida contra o Osasuna, após terem sua série invicta quebrada no último fim de semana na derrota por 3 x 2 para o Real Sociedad.

Eles ainda estão oito pontos à frente do segundo colocado Atletico de Madri, que enfrenta o fora de casa o Athletic Bilbao no domingo, com o atual campeão Real Madrid sete pontos atrás, em terceiro.

O Real de Jose Mourinho, que esta semana perdeu o goleiro e capitão Iker Casillas por conta de uma fratura na mão, recebe o Getafe no domingo antes de o Barça visitar o Bernabeu na quarta-feira para a primeira partida da semifinal da Copa do Rei.

