Messina ganha recurso e fica na Série A A Corte de Apelação da Itália aceitou recurso do Messina e o manteve na Primeira Divisão do campeonato nacional. A equipe siciliana havia terminado a temporada de 2004-05 em 7.º lugar, mas foi rebaixada porque havia irregularidades em sua contabilidade. Na apelação, a diretoria do clube garantiu que tem condições de superar a crise financeira e afirmou que tratará de quitar dívidas. O Torino, um dos que subiram da Série B, havia recebido punição idêntica, recorreu, mas teve seu pedido negado. Com isso, continua na divisão de acesso, embora prometa continuar sua luta na Justiça Comum.