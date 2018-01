Messina vence jogo atrasado na Itália O Messina venceu nesta quarta-feira por 1 a 0 a Atalanta em jogo atrasado do Campeonato Italiano 2004/05. O gol da vitória foi marcado por Salvatore Sullo aos 6 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Messina é 10.º colocado, com 24 pontos, e a Atalanta continua na lanterna (20.º), com 11 pontos. A partida havia sido suspensa devido à chuva no dia 18 de dezembro do ano passado e era válida pela 16.ª rodada.