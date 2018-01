Mestre Ziza, aos 80, é só alegria Uma legenda do futebol brasileiro completa 80 anos na próxima sexta-feira: Thomaz Soares da Silva, o Zizinho. Um dos maiores jogadores do Brasil, muitos o consideram melhor que Pelé, mestre Ziza está de bem com a vida, lúcido e com saudades da época em que o jogador entrava em campo "até mesmo morto" para defender sua equipe. O ex-atacante do São Paulo só perde o bom humor ao lembrar de sua saída da equipe paulista e quando fala do meia Rivaldo, do Barcelona. "Uma vez o Rivaldo falou que o Garrincha e o Pelé iam ter dificuldades para jogar nos dias de hoje. E ele joga? Esse rapaz foi eleito o melhor do mundo sem ser", afirmou. Leia mais no Estadão