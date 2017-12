Meta de Luxemburgo agora são os 100 pontos O técnico Vanderlei Luxemburgo prometeu que o Cruzeiro não irá relaxar depois da conquista antecipada do Campeonato Brasileiro. A meta agora, disse, é chegar aos 100 pontos ganhos. Para isso, a equipe mineira, que soma 94, terá de vencer os dois jogos que lhe restam. O Cruzeiro volta a campo no próximo final de semana, enfrentando o Fluminense, no Mineirão, e encerra sua participação encarando o Bahia, em Salvador, dia 14. "Não resta dúvida de que nós concretizamos o nosso maior objetivo, que era ganhar a competição e agora nós vamos colocar como objetivo chegar aos 100 pontos", destacou Luxemburgo, que interrompeu sua folga para conceder uma entrevista na Toca da Raposa II. Ele não sinalizou se poderá poupar atletas titulares nas duas partidas restantes. "Vou conversar muito com os jogadores para sentir, para poder prepará-los para esses dois jogos, no sentido de nós obtermos as vitórias", disse, salientando que a meta dos 100 pontos nada tem haver com "outros clubes". Um dia depois de sagrar-se campeão brasileiro pela quarta vez, consolidando-se como o treinador mais vitorioso da história da competição, Luxemburgo voltou a dizer que tem como objetivo profissional trabalhar num clube de "projeção" da Europa. "Se acontecer uma proposta boa..." O técnico, contudo, já faz planos para a Libertadores do ano que vem, título que ainda falta em seu currículo vitorioso. "Nós vamos trabalhar para ganhar", afirmou, procurando, no entanto, ressaltar que não se trata de uma obsessão. "Você não ganha tudo aquilo que compete. Você ganha umas e perde outras." Alex - Em meio à euforia da conquista do inédito título nacional, o presidente do Cruzeiro, Alvimar de Oliveira Costa, procurou tranqüilizar a torcida celeste e assegurou que Alex permanecerá na Toca da Raposa na temporada do ano que vem para a disputa da competição sul-americana. O contrato de Alex com o Cruzeiro termina no final do ano. O jogador, que é dono de seus direitos econômicos, porém, vem reafirmando em entrevistas que ainda não firmou nenhum acordo com a diretoria. O meia já teria também recebido propostas do exterior. Festa - Após a conquista do Brasileiro, o grupo cruzeirense ganhou uma folga de dois dias. A reapresentação está marcada para a esta quarta-feira à tarde, na Toca da Raposa II, quando o time inicia a preparação para a partida contra o Fluminense. A festa varou a madrugada de segunda-feira. Depois de desfilarem em carros do Corpo de Bombeiros pela capital mineira, jogadores, comissão técnica, dirigentes e familiares se reuniram num hotel de luxo da cidade. Uma banda de pagode de São Paulo animou a noite. A assessoria do governador de Minas, Aécio Neves, chegou a confirmar para esta segunda-feira uma homenagem aos campeões, no Palácio da Liberdade. Mas, segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, a solenidade foi transferida e só deverá ocorrer na quinta-feira.