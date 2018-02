Meta do São Paulo é a Libertadores A torcida do São Paulo deve comemorar bastante se o time ficar entre os três primeiros do Campeonato Brasileiro, que começa domingo. Estará seguindo o exemplo e a sugestão do presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa. ?Minha meta é voltar à Libertadores. Sempre disse isso. Os três primeiros se classificam e por isso, vou comemorar muito. E a torcida deve comemorar também. É lógico que a classificação, se vier com o título, será melhor, mas repito: se a gente conseguir a vaga, seremos vitoriosos", disse o dirigente. Para conseguir a modesta meta que impôs ao time, Marcelo Portugal Gouvêa garante que não haverá mudanças no elenco. "Começaremos com os jogadores que temos. Isso já está decidido". O diretor Carlos Augusto Barros e Silva também aposta na tranqüilidade que os jogadores devem ter. "São dois jogos difíceis já nessa semana. Quarta-feira tem o Gama, em Brasília, pela Copa do Brasil, e no domingo estreamos no Brasileiro contra o Juventude, lá em Caxias. É preciso dar calma aos jogadores e ao treinador". A busca de calma foi um dos fatores para que a reunião de avaliação do Paulista e de planejamento para o Brasileiro ainda não fosse realizada. "Vamos fazer tudo na hora certa, sem precipitação", avisou o diretor são-paulino. Uma das decisões a serem tomadas depende do técnico que o Paris Saint-Germain contratará para substituir Luis Fernandez, que será demitido após o final do Campeonato Francês em maio. Afinal, caberá ao substituto decidir se deseja ou não contar com Reinaldo no elenco. O empréstimo do atacante ao São Paulo termina dia 30 de junho. "Se ele tiver de sair para a França, iremos atrás de um novo atacante. Mas só se acontecer esta possibilidade", explicou o presidente. A expulsão de Reinaldo, logo a três minutos de jogo, não foi o suficiente para diminuir seu cartaz com Carlos Augusto Barros e Silva. "O clima estava muito nervoso, principalmente por causa da imprensa falada que ficou dando eco às brincadeiras do Vampeta, que já passaram do limite. Essas bobagens foram amplificadas e o nosso jogador se envolveu com isso. Acho que ele chegou nervoso ao jogo e não se controlou. Mas é um grande jogador, que já mostrou o seu valor e queremos continuar com ele, sem dúvida".