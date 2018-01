Meta é terminar em 1º, diz Parreira O técnico Carlos Alberto Parreira foi claro nesta quarta-feira, ao explicar as razões pelas quais decidiu chamar 26 jogadores para os jogos contra a Bolívia no dia 9 de outubro, em La Paz, e Venezuela (dia 12), em Belém, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O técnico diz que não apenas não poupou nenhum jogador como ainda ampliou a lista, por dois motivos. Primeiro acredita que terá muita dificuldade na altitude de La Paz. Depois, porque pretende terminar as Eliminatórias em primero lugar. ?Os jogos lá em cima (altutide) sempre são complicados. O Brasil perdeu seus dois últimos jogos lá. Eu chamei 26 porque é bem possível que tenhamos equipes diferentes nos dois jogos?, disse ele. Parreira não quer os jogadores desmotivados pelo fato de o Brasil já estar classificado para a Copa. ?Temos de manter o foco, e o foco hoje, é a liderança. É certo que não depende mais só da gente (time pode ser ultrapassado), mas temos de trabalhar para terminar em primeiro?, afirmou o treinador. O Brasil ocupa hoje a segunda colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 30 pontos em 16 rodadas - um a menos que a Argentina.