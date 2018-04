Metade dos italianos defendem jogos sem torcida

Os italianos preferem, como solução para a atual onda de violência no futebol, que as partidas sejam realizadas a portas fechadas e que o campeonato não seja suspenso. Esse é o resultado de uma pesquisa do instituto IPR Marketing a pedido do site repubblica.it. Veja também: Polícia detém torcedores em várias cidades da Itália Kaká prevê saída de astros se violência continuar na Itália Os jogos Inter x Lazio e Roma x Cagliari são remarcados Cerca de 50% dos entrevistados afirmam que é necessário realizar as próximas partidas sem torcedores nos estádios para evitar que se repitam as cenas de violência desse final de semana, quando um torcedor da Lazio morreu atingido por um disparo de um policial que tentava dispersar as torcidas rivais. Cerca de 26% dos italianos, por outro lado, pedem uma pausa de alguns dias para acalmar o clima no campeonato nacional. Outros 15% defendem que temporariamente deve ser permitida a presença apenas dos torcedores do time da casa. Observando as respostas por faixa etária, resulta que 61% dos jovens entre 18 e 34 anos apóiam os jogos a portas fechadas, entre os mais velhos essa solução é defendida por 43%. Embora essas opiniões sejam compartilhadas por todos os espectros políticos, entre os eleitores de centro-esquerda prevalece a preferência por assistir às partidas penas pela televisão, com 60%.