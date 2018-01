Metaleiro diz que protestos vão continuar O vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, deve colocar um ponto final na questão dos dois ovos quebrados em sua cabeça pelo ex-presidente da Gaviões, o Metaleiro, no banquete de aniversário do Corinthians. "Aquilo foi uma coisa juvenil. Merece ser esquecida", disse o dirigente, nesta terça-feira. De outra parte, Metaleiro não se disse arrependido. "Isso é para ele aprender. Em todo lugar vai sempre ter um gavião". Metaleiro disse que os ovos só não foram em direção ao presidente Dualib por respeito à sua idade: 83 anos. "Não pegaria bem", argumenta Metaleiro. Já em relação a Citadini, o torcedor tem uma outra visão. "Não é ele que gosta de dar entrevistas, de aparecer na televisão?". Metaleiro disse ainda que esse tipo de manifesto vai parar por aí.