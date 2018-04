Metrô e trem fazem hora extra para partida Brasil x Uruguai

Além de anunciar o término da venda de ingressos para o jogo Brasil x Uruguai, que acontece no dia 21 deste mês, no Morumbi, a Federação Paulista de Futebol, responsável pela organização do evento, divulgou neste sábado, em seu site oficial, que o transporte na cidade de Sâo Paulo terá um esquema especial para ajudar a locomoção do torcedor até o estádio. Veja também: Você confia no sistema de venda de ingressos no Brasil? Valor alto não impede venda de ingressos para Brasil x Uruguai Ingressos para Brasil x Uruguai terminam em apenas 4 horas Organizadora culpa a PM por confusão na venda de ingressos A CPTM, que é responsável pelo transporte ferroviário, afirmou que os trens circularão até a 1 hora do dia seguinte (22), com aumento no fluxo nas estações Hebraíca-Rebouças e Pinheiros, as mais próximas do Estádio do Morumbi. O mesmo acontece com as estações de metrô, que ficarão abertas até a 1 hora da madrugada de quinta-feira. A exceção é a Linha 5 da rede metroviária.