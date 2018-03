Metsu acerta com clube dos Emirados O francês Bruno Metsu, que levou o surpreendente Senegal até as quartas-de-final da Copa do Mundo da Coréia/Japão, acertou com o Al-Aïn, dos Emirados Árabes Unidos. O técnico assinou contrato de um ano, e os valores da negociação não foram revelados. Metsu havia solicitado à Federação Senegalesa ?licença? de 10 meses para que pudesse treinar o Al-Aïn, de acordo com informações de uma rádio do Senegal. Ele voltará aos Emirados Árabes dia 25, quando iniciará o trabalho.