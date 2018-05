Metzelder diz que Real Madrid não deve renovar seu contrato

"Todos nós, jogadores, somos otimistas, mas também sou realista e não acho que o clube vá renovar", disse Metzelder, trazido do Borussia Dortmund em 2007, numa entrevista coletiva.

"Sobre a Copa do Mundo, não falo com frequência com o técnico (Joachim Loew) e então não acho que ele esteja realmente contando comigo", acrescentou o jogador de 29 anos, que fez sua última partida pela seleção na final da Eurocopa de 2008.

Metzelder disse que não deve deixar o Real na janela de transferências de janeiro, porque os clubes alemães relutariam em pagar a multa por um contrato que vai vencer cinco meses depois.

(Reportagem de Iain Rogers)