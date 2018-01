Mexer não foi necessário nos últimos jogos do São Paulo Um time apontado como favorito à conquista do título de campeão, com uma das melhores campanhas do semestre - tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa Libertadores - e com um dos melhores grupos de jogadores do Brasil. Assim é o São Paulo atualmente, na opinião da maioria dos que assistem aos jogos do time. Mas, nem por isso, a torcida tricolor está satisfeita. O motivo é o empate por 1 a 1 contra o São Caetano, no domingo, na primeira semifinal do Campeonato Paulista. A irritação, como já é hábito no Brasil, foi direcionada ao técnico Muricy Ramalho, que consideraram não ter feito alguma coisa para mudar o time. Ele não fez nenhuma das três alterações a que tinha direito nos noventa minutos de partida. E, talvez por isso, não conseguiu a esperada vitória, mesmo tendo no banco de reservas jogadores como Júnior, Jorge Wagner e Borges no banco. Além deles, eram opções Bosco (goleiro), Reasco, Edcarlos e Fredson. Muricy Ramalho se defende alegando que o "não estava bom para mexer. Eu não tinha nenhum jogador de marcação no meio-campo, então não adiantava trocar por trocar. O que importa é que nós buscamos sempre o ataque e só sabemos jogar assim. Não adianta tentar mudar", disse, logo após a partida. As opções citadas acima, que ficaram no banco, tiveram um bom desempenho nos últimos jogos que disputaram. Contra o Marília, o último jogo da fase de classificação, Borges e Jorge Wagner marcaram os gols do empate por 2 a 2 (só ressaltando, o São Paulo jogou com um time reserva). Antes, na goleada por 5 a 0 sobre o Grêmio Barueri, Jorge Wagner e Júnior marcaram um gol cada. Todos, porém, começaram como titular. A favor de Muricy Ramalho existem argumentos. A última vez que um jogador saiu do banco e marcou um gol foi na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Guaratinguetá, com o atacante Marcel, que substituiu Jorge Wagner no segundo tempo. Isso foi há dez partidas atrás. Depois disso, o time esteve atrás no placar somente no jogo contra o Marília - com um time reserva que buscou o empate. Para quarta, mudanças devem acontecer Para a próxima partida, contra o Alianza Lima, no Peru, quarta-feira pela Copa Libertadores, Muricy Ramalho estuda mexer no time. Aí, o motivo é evitar um desgaste maior de seus jogadores, já que no sábado vai fazer a partida de volta contra o São Caetano. Júnior e Jorge Wagner devem entrar nos lugares de Jadilson (na lateral-esquerda) e Richarlyson (no meio-campo, como segundo volante). Existe ainda a possibilidade de André Dias voltar para a zaga (está recuperado de contusão), Reasco ser escalado na lateral-direita e Borges formando a dupla de ataque com Aloísio. "Vou aguardar a reapresentação e a conversa com os médicos para definir o que fazer", explica o técnico. A delegação que vai ao Peru viaja nesta segunda-feira e 20 jogadores serão relacionados. O time treinará na terça em Lima, joga na quarta e retorna na manhã de quinta, quando todos ganharão o dia de folga. Na sexta será realizado o único treino antes do jogo contra o São Caetano.