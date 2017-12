Mexicano bate recorde na Coréia O jogador mexicano Claudio Suárez foi homenageado nesta sexta-feira no estádio Ulsan, na Coréia do Sul, quando se transformou no jogador que mais jogos fez por uma seleção nacional. Suárez completou hoje - na partida entre o México e a Coréia do Sul, válida pela segunda rodada da fase de classificação da Copa das Confederações - a marca recorde de 158 jogos pela seleção mexicana. Superou, assim, o atacante egípcio Hossam Hassam, que tinha 157. O vice-presidente da FIFA e co-presidente do comitê organizador coreano do Mundial Coréia/Japão 2.002, Chung Mong-Joon, entregou ao jogador uma placa comemorativa. Suárez foi muito aplaudido pelas cerca de 40 mil pessoas que estavam no estádio. A festa de Suárez, no entanto, não foi completa. O México perdeu por 2 a 1 e foi eliminado da Copa das Confederações.