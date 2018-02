Mexicano defende escalação de Ronaldinho contra o Real

O meia mexicano Giovanni dos Santos defendeu nesta terça a escalação do brasileiro Ronaldinho Gaúcho no clássico do próximo domingo contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Veja também: Presença de Ronaldinho em duelo contra Real ainda é incerta "Acho que Ronaldinho Gaúcho tem que jogar no domingo. É um jogador importantíssimo e nesta partida pode fazer a diferença", declarou o jovem jogador. "Para mim sempre vai ser raro vê-lo no banco e sempre vou apoiá-lo, pois é um jogador muito importante e que oferece um adicional a mais, embora as decisões sejam tomadas por uma razão", disse Giovanni. Além disso, o mexicano disse que realizará um sonho caso enfrente o Real Madrid tendo apenas 18 anos. "Para mim seria uma grande alegria e algo especial jogar no domingo", concluiu.