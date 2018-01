Mexicano recusa proposta do Santos O goleiro mexicano Oswaldo Sanchez revelou nesta sexta-feira que não aceitou a proposta do Santos e vai ficar no Chivas Guadalajara, do México. Segundo ele, a oferta salarial foi muito baixa. Assim, os dirigentes santistas continuam em busca de um novo camisa 1, depois das recusas anteriores de Roger, São Paulo, e Sérgio, Palmeiras. Aos 31 anos, Oswaldo Sanchez foi titular da seleção mexicana na Copa das Confederações, no mês passado. ?Tenho o sonho de jogar no futebol estrangeiro, mas não nessas condições?, admitiu o goleiro. O Santos teria oferecido cerca de 60% a menos do que ele já recebe no Chivas - tem salário de US$ 100 mil mensais. E não quis aumentar a oferta. ?É melhor ficar aqui, onde estou muito feliz. Nessas condições é melhor ficar?, explicou o goleiro Oswaldo Sanchez.