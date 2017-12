Mexicano será o árbitro da estréia do Brasil no Mundial O Comitê de Arbitragem da Fifa decidiu, neste sábado, em reunião realizada em Munique, os trios de arbitragem para os primeiros 16 jogos da Copa do Mundo, que começará no próximo dia 9. O mexicano Benito Archundia, de 40 anos, foi o escolhido para apitar a partida de estréia do Brasil contra a Croácia, no dia 13, em Berlim. Ele será auxiliado por José Ramírez e Hector Vergara, ambos do México. Neste Mundial, os trios serão sempre do mesmo país. O jogo inaugural da Copa entre Alemanha e Costa Rica, em Munique, terá a arbitragem do argentino Horácio Elizondo, que será auxiliado por Dário Garcia e Rodolfo Otero. O trio brasileiro formado pelo árbitro Carlos Eugênio Símon e pelos auxiliares Aristeu Tavares e Ednílson Corona trabalharão no confronto entre Itália e Gana, no dia 12, em Hannover. Confira abaixo a relação dos árbitro nas 16 primeiras partidas da Copa: Grupo A 09/06 - Alemanha x Costa Rica, em Munique - Horácio Elizondo (Argentina) 09/06 - Polônia x Equador, em Gelsenkirchen - Toru Kamikawa (Japão) Grupo B 10/06 - Inglaterra x Paraguai, em Frankfurt - Marco Rodríguez (México) 10/06 - Trinidad e Tobago x Suécia, em Dortmund - Shamsul Maidin (Cingapura) Grupo C 10/06 - Argentina x Costa do Marfim, em Hamburgo - Frank de Bleeckere (Bélgica) 11/06 - Sérvia e Montenegro x Holanda, em Leipzig - Markus Merk (Alemanha) Grupo D 11/06 - México x Irã, em Nuremberg - Roberto Rosetti (Itália) 11/06 - Angola x Portugal, em Colônia - Jorge Larrionda (Uruguai) Grupo E 12/06 - Itália x Gana, em Hannover - Carlos Eugênio Símon (Brasil) 12/06 - Estados Unidos x República Checa, em Gelsenkirchen - Carlos Amarilla (Paraguai) Grupo F 12/06 - Austrália x Japão, em Kaiserslautern - Essam Abd El Fatah (Egito) 13/06 - Brasil x Croácia, em Berlim - Benito Archundia (México) Grupo G 13/06 - França x Suíça, em Stuttgart - Valentin Ivanov (Rússia) 13/06 - Coréia do Sul x Togo, em Frankfurt - Graham Poll (Inglaterra) Grupo H 14/06 - Espanha x Ucrânia, em Leipzig - Massimo Busacca (Suíça) 14/06 - Tunísia x Arábia Saudita, em Munique - Mark Shield (Austrália)