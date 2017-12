Mexicanos esperam reunião com Felipão O presidente da Federação Mexicana de Futebol, Alberto de la Torre, viajou nesta terça-feira para Miami, onde espera ter encontro com Luiz Felipe Scolari, um dos candidatos a treinar a seleção do país. O treinador campeão do mundo seria o terceiro entrevistado pelo dirigente, que anteriormente se reuniu com os argentinos Carlos Bianchi e Ricardo Lavolpe. A intenção dos mexicanos é a de pagar US$ 800 mil por ano, por quatro temporadas, para o chefe da nova comissão técnica. Até o momento, porém, Felipão ainda não havia confirmado a viagem para os Estados Unidos, embora esteja disposto a conhecer o projeto mexicano.