Mexicanos esqueceram Felipão? Dirigentes da Federação Mexicana de Futebol garantiram na semana passada que teriam um encontro hoje com Luiz Felipe Scolari para discutir a sua contratação. A reunião seria na Cidade do México. Só não avisaram o técnico. O técnico esteve nesta terça-feira em Belo Horizonte para o lançamento do livro ?A Alma do Penta? e repete a dose nesta quarta no Rio de Janeiro. Scolari agradeceu o prêmio Príncipe de Astúrias do Esporte concedido à Seleção Brasileira. Leia mais no Jornal da Tarde