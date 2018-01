Mexicanos falam em "massacre" Tricolor A imprensa mexicana classificou nesta quinta-feira como um "massacre" a goleada de 4 a 0 do São Paulo sobre o Tigres, em partida de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. "Horror", "Desastre", "Feridos" e "Massacre", foram as manchetes escolhidas, respectivamente, pelos jornais Ovaciones, La Afición, Esto e Récord. O Ovaciones afirmou que o Tigres volta ao México "surrado" e "humilhado". O Esto lembrou que agora a equipe mexicana precisa golear os são-paulinos para continuar na Libertadores. O Tigres falhou na defesa e o São Paulo "não teve piedade", disse o La Afición. "O goleiro do São Paulo (Rogério Ceni) marcou dois gols e perdeu um pênalti. Isso explica tudo. O Tigres está praticamente eliminado da Libertadores após a péssima atuação no Brasil", disse o jornal.