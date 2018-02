Mexicanos querem mais dinheiro para jogar a Libertadores

Os clubes mexicanos querem ganhar a mesma quantidade de dinheiro que seus rivais sul-americanos na Taça Libertadores da América, segundo informou nesta terça-feira a Confederação sul-americana de Futebol (Conmebol). Veja também: Copa Libertadores 2008 - Tabela Decio de María, secretario geral da Federação Mexicana de Futebol encaminhou um pedido ao comitê executivo da Conmebol solicitando que "aos clubes mexicanos seja dado os mesmo benefícios dos sul-americanos" que participam da competição. O documento também pede a participação de árbitros mexicanos na Libertadores. O porta-voz da Conmebol, o paraguaio Néstor Benítez, não soube precisar quanto recebem exatamente os clubes mexicanos porque eles estão no torneio como "convidados" e porque os benefícios advém de uma soma de "venda dos direitos de transmissão televisiva e placas publicitárias nos estádios", o que traz dividendos distintos para cada agremiação. No final dos anos 90, as equipes mexicanas jogavam uma fase de classificação contra clubes venezuelanos para conseguir uma vaga na Libertadores, mas as constantes boas atuações deram aos times do México o direito de entrarem direto na competição, em um acordo feito entre a Conmebol e a Concacaf. Novo torneio A Conmebol também divulgou nesta terça-feira o nome da competição criada recentemente, que irá reunir os campeões da Copa Sul-Americana e da Copa do Japão. A Copa Nabisco será anual e terá apenas um jogo: em 2008, acontecerá no dia 30 de julho, em Osaka, entre o argentino Arsenal e o japonês Gamba Osaka.