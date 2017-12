Mexicanos vão sabatinar Felipão O técnico Luiz Felipe Scolari passará por sabatina de dirigentes da Federação Mexicana de Futebol (FMF). O treinador campeão do mundo deve reunir-se na terça-feira, em Miami, com cartolas que estão à procura de um profissional para comandar a seleção do país. Além do campeão do mundo, já foram sondados o argentino Carlos Bianchi e Ricardo Lavolpe, atualmente responsável pelo Toluca. Os mexicanos prometem anunciar o nome do escolhido no máximo até quinta-feira, dia 10. Os três depoimentos serão analisados e prevalecerá aquele que se encaixar mais no que pretendem os diretores da FMF. A questão salarial ? além da composição da comissão técnica ? deve ter peso decisivo para a escolha. O primeiro convidado foi Hugo Sanchez, maior jogador da história do futebol do México. O ex-astro, no entanto, era candidato único, tinha consenso, empolgou-se, mas em seguida recusou e preferiu tocar seu projeto no Pumas, o time da Universidade Autônoma do México.