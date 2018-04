México abdica de candidatura às Copas de 2018 ou 2022

"A crise econômica e as perspectivas em curto prazo não permitem ao governo mexicano estabelecer compromissos de investimento que permitam financiar em tempo as obras necessárias para a magnitude do evento", justificou a FMF em comunicado, no qual também acrescentou: "A análise da própria infraestrutura do futebol como das cidades onde se encontram, dos meios de comunicação que as unem e dos serviços que dispõem, impõem necessidade de investimento privado e público que hoje é praticamente impossível de ser comprometido a médio prazo".

Espanha e Portugal já formalizaram uma candidatura conjunta para receber o Mundial de 2018 ou 2022, assim como Holanda e Bélgica têm uma proposta na mesma condição. Austrália, Inglaterra, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Catar, Rússia e Estados Unidos também manifestaram interesse oficial em abrigar uma das respectivas Copas, depois da confirmação da África do Sul como sede da competição em 2010 e do Brasil em 2014. O país ou os países escolhidos como palcos do Mundial de 2018 serão anunciados em dezembro de 2010.