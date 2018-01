México admite doping de jogadores A Federação Mexicana de Futebol (FMF) admitiu nesta sexta-feira, pela primeira vez, que os jogadores Galindo e Carmona, foram afastados da seleção que disputa a Copa das Confederações na Alemanha por suspeita de doping. A entidade divulgou hoje um comunicado sobre o assunto afirmando que pretende apurar as supeitas com rigor e promete transparência nas investigações. "O resultado da investigação será informado ao Sr. Urs Linsi, secretário-geral da Fifa, e tomaremos as medidas de acordo com os regulamentos vigentes da federação mexicana de Futebol sustentados no máximo organismo reitor do Futebol Internacional", diz o comunicado, assinado pelo presidente da Federação Mexicana, Alberto de la Torre. O dirigente no entanto, pede que os jogadores não sejam crucificados antes de o caso estar plenamente esclarecido. "A FMF pede à torcida e aos meios de comunicação sua compreensão perante a gravidade da situação apresentada pelos jogadores Aarón Galindo e Salvador Carmona, pois a política da Federação foi cuidar da honorabilidade e prestígio dos jogadores".