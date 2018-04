México anuncia amistosos contra Inglaterra e Itália

O jogo contra os ingleses será realizado em Londres, no dia 24 de maio, a poucos dias do início da Copa. No dia 22, será a vez da Holanda, em uma cidade da Alemanha a ser definida. E, encerrando a série, os mexicanos vão encarar a Itália, em Bruxelas, no dia 3, a oito dias da estreia. O México fará o jogo de abertura do Mundial, contra a anfitriã África do Sul.

Em sua preparação, a equipe mexicana ainda fará amistosos com Chile e Nova Zelândia, que também disputarão a Copa, além de Equador, Bolívia, Islândia e mais outros adversários ainda não definidos.

"É um programa completo. Não foi fácil acertar datas e encontrar equipes com todos os estilos de jogo que nós buscávamos", declarou o diretor da delegação mexicana, Néstor de la Torre. "Estamos no caminho para alcançarmos o nosso objetivo, que é chegar ao Mundial com nosso melhor futebol".

Os primeiros jogos da série serão disputados nos Estados Unidos. No dia 24 de fevereiro, o adversário será a Bolívia, em São Francisco. No dia 3 de março, os mexicanos enfrentarão a Nova Zelândia, em Pasadena, e no dia 24, vão jogar contra Islândia, em Charlotte.

O México integra o equilibrado Grupo 1 da Copa, que tem também a África do Sul, o Uruguai e a França. Os franceses serão o segundo rival no Mundial, no dia 17. E, cinco dias depois, a equipe mexicana enfrentará os uruguaios.