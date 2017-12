México anuncia técnico até o dia 25 O presidente da Federação Mexicana de Futebol, Alberto de la Torre, prometeu nesta segunda-feira que anunciará o nome do novo técnico da seleção do país, no máximo, até o dia 25 de outubro. No momento, os dirigentes do México analisam as propostas salariais dos três candidatos ao cargo: o brasileiro Luiz Felipe Scolari e os argentinos Carlos Bianchi e Ricardo Lavolpe. ?Estamos vendo algumas questões econômicas que temos que levar em conta para tomarmos uma decisão?, explicou Alberto de la Torre. Os dirigentes da Federação Mexicana já conversaram com os três técnicos cogitados para substituir Javier Aguirre, que dirigiu a seleção do país na Copa da Coréia/Japão. Segundo a imprensa do México, a oferta da entidade aos pretendentes teria sido de US$ 800 mil por ano mais bônus por conquistas. Ainda segundo o presidente da Federação Mexicana, nenhum dos três candidatos é favorito a ser escolhido para o cargo. Mas, de acordo com a imprensa local, são pequenas as chances de Felipão ser contratado.