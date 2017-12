México aumenta o ritmo de treinos para enfrentar o Irã O técnico Ricardo Lavolpe acelerou neste domingo o ritmo dos treinamentos da seleção mexicana no Estádio de Gottingen, local onde a delegação está concentrada para a estréia na Copa do Mundo, contra o Irã, no dia 11 de junho. O zagueiro e capitão Rafael Márquez, o atacante Jared Borgetti, o goleiro Oswaldo Sánchez e o zagueiro Carlos Salcedo realizaram exercícios físicos e chutes ao gol. Depois, com o restante dos jogadores, eles participaram de um coletivo que durou 30 minutos. O treino terminou empatado em 3 a 3 e contou com a presença de mil torcedores. Durante a semana, Lavolpe vai definir a equipe que enfrentará o Irã. O técnico ainda deve realizar mais alguns coletivos para corrigir o posicionamento tático dos jogadores. Além do Irã, os outros integrantes do grupo mexicano na Copa são Portugal e Angola. O Mundial começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.