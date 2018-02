México bate EUA e lidera hexagonal final O México deu passo importante rumo à Copa do Mundo da Alemanha hoje, ao vencer os Estados Unidos por 2 a 1, no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela segunda rodada do hexagonal final das Eliminatórias da Concacaf. Agora, com duas vitórias em dois jogos, os mexicanos lideram com seis pontos e os norte-americanos estão em terceiro, com três. Com público de cerca de 100 mil pessoas, os mexicanos fizeram 2 a 0 logo no primeiro tempo, com gols de Borgetti e do brasileiro naturalizado mexicano Zinha. Eddie Lewis descontou para os americanos na segunda etapa. A vice-liderança do hexagonal é da Guatemala, que jamais disputou uma Copa do Mundo e chegou a quatro pontos no sábado, quando goleou Trinidad e Tobago por 5 a 1. Também no sábado, a Costa Rica fez 2 a 1 no Panamá e tem três pontos. Os panamenhos têm um e o time de Trinidad e Tobago, nenhum. Na quarta-feira, pela terceira rodada, a Guatemala testa a boa fase ao visitar os Estados Unidos, enquanto o Panamá recebe o México e a seleção de Trinidad e Tobago, a Costa Rica. O hexagonal final da Concacaf vale três vagas diretas ao Mundial do ano que vem. O quarto colocado joga uma repescagem contra o quinto melhor da Ásia.