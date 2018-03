México busca 4º título da Copa Ouro O México busca seu quarto título da Copa Ouro, domingo, na decisão contra o Brasil, no estádio Azteca da Cidade do México. Foi campeão em 1993, 1996 e 1998. O time classificou-se depois da vitória de 2 a 0 sobre a Costa Rica na quinta-feira à noite, com gols de Rafa Márquez e Borgetti. E espera repetir a façanha da estréia, quando derrotou os brasileiros (1 a 0). "Estou muito feliz por ter conseguido chegar ao nosso primeiro objetivo, que era a final, mas a minha equipe tem de trabalhar mais para crescer. A obrigação já foi feita", disse o técnico Ricardo Lavolpe, que é argentino. Para ele, uma conquista dessa seria fundamental, porque a imprensa mexicana questiona muito seu trabalho e o nome de Hugo Sánchez é freqüentemente lembrado para seu possível substituto.