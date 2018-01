México busca primeiro lugar México e Peru fazem hoje a preliminar de Brasil e Paraguai, no Estádio Pascual Guerrero. Em último lugar na chave, ao Peru só resta vencer o México para seguir na Copa América. O técnico peruano, Julio César Uribe, terá a volta do meio-campista Del Solar, expulso na partida contra o Paraguai. O México, já classificado, terá toda a calma para garantir o primeiro lugar no grupo. O técnico Javier Aguirre pode até decidir poupar alguns titulares.