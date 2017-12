México chega à Alemanha após perder outro amistoso A seleção do México chegou à Alemanha nesta sexta-feira. Os jogadores desembarcaram no aeroporto de Frankfurt vindos da Holanda, onde, nesta quinta, perderam um amistoso para os reservas da seleção holandesa por 2 a 1, em Eindhoven. Antes, haviam perdido para a França, pelo mesmo placar. Após a chegada ao aeroporto, os atletas embarcaram em um ônibus com destino a Gottingen, cidade localizada a 250 quilômetros de Frankfurt, onde ficarão concentrados. O hotel que a seleção irá ocupar é o mesmo em que ficaram durante a Copa das Confederações, em junho de 2005. No próximo sábado, a seleção do treinador Ricardo Volpe jogará um amistoso contra um time local alemão. O México está no grupo D e estréia na Copa no dia 11 de junho contra a seleção do Irã. Depois, ainda enfrenta Angola e Portugal na primeira fase.