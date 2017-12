México confirma que Borgetti não jogará contra Portugal O preparador físico da seleção mexicana, Milton Graniolati, disse nesta segunda-feira que o atacante Jared Borgetti está fora da partida contra Portugal, marcada para esta quarta, em Gelsenkirchen. Borgetti ainda se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda, que aconteceu na partida de estréia, contra o Irã. Graniolati afirmou ainda que Borgetti será submetido a um novo exame para se verificar a melhoria da lesão. O resultado desta nova avaliação é que vai decidir se ele poderá participar de um eventual jogo de oitavas-de-final. "Dependendo do resultado da ressonância magnética, ele até poderá estar em condições para o jogo da segunda fase". Portugal, já classificado, lidera o grupo D, com seis pontos. O México está em segundo, com quatro, e depende apenas de um empate para seguir no Mundial. Angola, com um ponto, precisa vencer o já eliminado Irã e torcer por derrota do México.