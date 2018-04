México corre por fora na briga por uma vaga no Grupo A

SÃO PAULO - O México está no Grupo A da Copa das Confederações. O técnico José Manuel de la Torre sabe que os campeões mundiais Brasil e Itália são apontados como favoritos da chave para avançar às semifinais – só duas seleções se classificam na competição. O Japão é o azarão. De la Torre quer que os rivais pensem dessa maneira. Para ele, o melhor para sua seleção é ficar fora dos holofotes. O técnico garante que o México pode surpreender na competição, como surpreendeu na Olimpíada de Londres, quando bateu o Brasil na briga pelo ouro.

"O México tem o poder de ganhar de qualquer adversário e em qualquer lugar. Temos confiança de que podemos fazer isso na Copa das Confederações. Não estamos só participando, temos aspiração de passar de fase e vamos brigar pelo título”, disse após sorteio que definiu as chaves em dezembro de 2012, realizado em São Paulo.

Um motivo que o faz pensar dessa forma é o desempenho do México na Olimpíada de Londres. Ninguém dava muita bola para os mexicanos. Só se falava do Brasil, de Neymar, e da garotada da Espanha, então a sensação do torneio. O México não só chegou à final como ganhou do Brasil por 2 a 1 e ficou com a medalha de ouro.

O principal destaque da selação para a Copa das Confederações é o atacante Javier Chicharito Hernández, do Manchester United. Além dele, foram incluídos outros cinco jogadores na lista de convocados que atuam no futebol europeu, como o volante Andrés Guardado, do Valencia, e o goleiro Guillermo Ochoa, do Ajaccio. A maioria dos atletas da seleção joga no México mesmo – o América é o time com mais jogadores chamados (quatro).

De la Torre deixou o atacante Carlos Vela fora da lista de convocados. O jogador da Real Sociedad recusou um chamado do treinador em janeiro para um compromisso das Eliminatórias. Desde então, não foi mais lembrado.

MEMÓRIA

O México se classificou para a Copa das Confederações ao vencer a Copa Ouro, em 2011. Na final, uma vitória heroica do México: o time saiu perdendo a final para os Estados Unidos por 2 a 0, mas virou o placar para 4 a 2. O México já venceu uma Copa das Confederações, em 1999. Outro título importante foi o do Mundial Sub-17, em 2005. A seleção já disputou 14 Copas do Mundo. Desde 1994, nos Estados Unidos, participou de todos os Mundiais. Sua melhor classificação em Copas foi em 1970 e 1986 (quartas de final), ambas foram disputadas em solo mexicano.

TIME BASE

(4-2-3-1)

Ochoa

Meza

Reyes

Moreno

Torres Nilo

Zavala

Salcido

Aquino

Giovanni dos Santos

Guardado

Hernández

Técnico: José Manuel de la Torre