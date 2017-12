México corta 3 e confirma os 23 convocados da Copa Sem surpresas de última hora, o técnico argentino Ricardo Lavolpe confirmou neste sábado os 23 jogadores convocados da seleção mexicana para a Copa do Mundo da Alemanha. Na verdade, ele apenas cortou 3 atletas que já estavam treinando com o grupo há cerca de 40 dias: o defensor Joel Huiqui, do Cruz Azul, e os meio-campistas Israel López, do Toluca, e Jaime Lozano, do Tigres. A lista de convocados foi anunciada depois do último amistoso que a seleção fez no México, na despedida de sua torcida. O jogo aconteceu na noite de sexta-feira, na Cidade do México, e terminou com vitória por 2 a 1 sobre o Congo. Esse foi o 6º amistoso do México só neste ano. Antes, tinha vencido a Noruega (2 a 1), Gana (1 a 0), Paraguai (2 a 1) e a Venezuela (1 a 0). E perdeu apenas para a Coréia do Sul (1 a 0). No dia 2 de abril, Lavolpe já tinha anunciado uma pré-convocação de 26 jogadores, que ficaram treinando juntos desde então. Como consolação, os 3 cortados foram convidados a acompanhar a delegação na Alemanha. O México está no grupo D da Copa do Mundo, que começa no dia 9 de junho, na Alemanha. Seus adversários na primeira fase são Irã, Angola e Portugal. A seleção mexicana viaja para a Europa no próximo sábado, onde fará a preparação final e disputará 3 amistosos antes da estréia na Copa. Os jogos serão contra a França, no dia 27 de maio, Holanda, em 1º de junho, e uma equipe alemã a ser definida, já em 3 de junho. Por jogar no futebol europeu, o atacante Franco só irá se juntar à seleção no dia 22 de maio. Já o zagueiro Rafa Márquez, outro do grupo mexicano que atua na Europa, irá ganhar mais alguns dias de descanso depois de defender o Barcelona nesta quarta-feira, contra o Arsenal, na final da Liga dos Campeões. Confira a lista dos 23 convocados: Goleiros Oswaldo Sánchez (Chivas) José de Jesús Corona (Tecos) Guillermo Ochoa (América) Defensores Carlos Salcido (Chivas) Ricardo Osorio (Cruz Azul) Francisco Javier Rodríguez (Chivas) Rafael Márquez (Barcelona/ESP) Gonzalo Pineda (Chivas) José Antonio Castro (América) Mario Méndez (Monterrey) Claudio Suárez (Chivas/EUA) Meio-campistas Pável Pardo (América) Antonio "Sinha" Naelson (Toluca) Ramón Morales (Chivas) Luis Ernesto Pérez (Monterrey) Rafael García (Atlas) Gerardo Torrado (Cruz Azul) José Andrés Guardado (Atlas) Atacantes Guillermo Franco (Villarreal/ESP) José de Jesús Arellano (Monterrey) Jared Borgetti (Bolton/ING) Omar Bravo (Chivas) Francisco Fonseca (Cruz Azul)