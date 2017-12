México discute novas leis para torcedores A briga generalizada entre os jogadores do São Caetano e do América, com a seguinte invasão da torcida local ao gramado do estádio Azteca, na madrugada desta quarta-feira, já está causando repercussão. Tanto que o governo mexicano começa a pensar na implantação de uma legislação mais severa para os torcedores violentos. A batalha campal no Azteca, após o São Caetano eliminar o América nas oitavas-de-final da Libertadores, deixou ao menos 10 feridos e 7 torcedores presos. ?Concordo que endureçam as leis para punir exemplarmente aqueles que causem violência em áreas esportivas?, afirmou nesta quarta-feira um alto funcionário da Secretaria de Segurança Pública, Manuel Mondragón.