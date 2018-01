México é 1º finalista da Copa América O México garantiu sua vaga na final da Copa América, ao derrotar o Uruguai por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em Pereira, na Colômbia. A vaga na final consolida a recuperação do time mexicano, que chegou ao torneio desacreditado, mergulhado em uma das maiores crises de sua história. Borgueti e Garci Aspe marcaram para o México. Richard Morales fez o único gol do Uruguai. O segundo finalista da Copa América será conhecido nesta quinta-feira, com a partida entre Colômbia e Honduras. O México terá problemas para a final. Garcia Aspe e Vidrio, foram expulsos e estão fora da decisão. A partida começou equilibrada. Cautelosas, as equipes arriscavam pouco no ataque. Preferiam trocar passes no meio-de-campo, à espera de um erro do adversário. Por conta disso, no primeiro lance de perigo surgiu o primeiro gol. Aos 13 minutos, Borgueti faz ótima jogada individual. Dribla Gutierrez duas vezes e conclui com perfeição para fazer 1 a 0 para o México. Em desvantagem, o Uruguai se viu obrigado a arriscar-se, até que aos 33 minutos, conseguiu o empate. A bola é alçada para o meio da área do México, a partir de uma cobrança de falta pela direita. Richard Morales sobe mais que a defesa e, de cabeça, faz 1 a 1. O México sentiu o gol. Recuou em demasia e acabou atraindo o adversário, que passou a levar perigo com mais freqüência ao gol mexicano. Borgueti, isolado à frente, pouco produzia. No finalzinho, aos 46 minutos, o Uruguai perde um jogador. Carlos Morales é expulso por jogo violento. No segundo tempo, o jogo ganhou muito em movimentação. Comum jogador a mais, o México foi para cima do Uruguai e criou seguidas chances para marcar. Em duas delas, Borgueti apareceu sózinho à frente do goleiro e errou na finzalição. O Uruguai, por sua vez, aparecia sempre com perigo no ataque, com das descidas de Richard. Até que aos 20 minutos, De Nigris é empurrado na área por Lemos, após um cruzamento da esquerda. O árbitro argentino Angel Sanchez marca pênalti. Aos 21, Garcia Aspe cobra e converte: 2 a 1 México. Valente, o Uruguai partiu em busca do empate, mas o México soube administrar a vantagem e garantir a classificação para a final.