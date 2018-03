México e Costa Rica decidem vaga na final México e Costa Rica fazem nesta quinta-feira, às 23 horas (com ESPN Brasil), no Estádio Azteca, Cidade do México, a outra semifinal da Copa Ouro. Os mexicanos querem revanche. Ainda não se esqueceram da derrota para os costa-riquenhos pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2002 (2 a 1), dia 16 de junho de 2001. Naquela ocasião, foi a primeira derrota da seleção mexicana em uma Eliminatória, jogando em casa. Para tentar segurar o adversário, o técnico Ricardo Lavolpe conta com o retorno do zagueiro Rafa Márquez, que cumpriu três jogos de suspensão por causa da expulsão contra os Estados Unidos, no Mundial do ano passado. ?Acho que essa partida será muito dura porque a Costa Rica tem mostrado um futebol um pouco melhor que o nosso", disse o zagueiro, que recentemente se transferiu para o Barcelona. ?Espero que eles não fiquem atrás, como fazem todas as equipes que jogam no Estádio Azteca." No lado da Costa Rica, o meio-campista Rolando Fonseca não perdeu a chance de provocar os mexicanos. ?Eles (mexicanos) já não são os gigantes da Concacaf e podem ser derrotados em sua própria casa", disse Fonseca. "O México terá de jogar muito contra nós, porque sabemos nos impor."