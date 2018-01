México e EUA perto da classificação México e Estados Unidos encerrarem com vitórias a primeira fase do hexagonal final das eliminatórias da Concacaf para o Mundial da Alemanha. Ontem à noite, os mexicanos derrotaram Trinidad e Tobago por 2 a 0, em casa, enquanto os americanos venceram o Panamá por 3 a 0, na Cidade do Panamá. Por sua vez, a Costa Rica teve problemas mas, no final, acabou batendo a Guatemala por 3 a 2. México e Estados Unidos ocupam a primeira e segunda colocações, com 13 e 12 pontos respectivamente, e são os favoritos para chegar ao Mundial, enquanto a Costa Rica parece destinada à terceira vaga, com sete pontos. Guatemala e Trinidad e Tobago estão empatados com quatro pontos, enquanto o Panamá é o lanterna do hexagonal, com dois.