México e EUA vencem na Concacaf A seleção mexicana derrotou a Guatemala por 2 a 0 na noite deste sábado, na casa dos adversários, pelas eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo da Alemanha. Os gols foram marcados pelo brasileiro naturalizado mexicano Antônio Naelson, conhecido como Zinha, e pelo guatemalteco Pablo Melgar (contra). Com a vitória, o México manteve-se na liderança do hexagonal final da zona das Américas do Norte, Central e Caribe, com dez pontos, e praticamente carimbou seu passaporte para o Mundial. Já em Salt Lake City, nos Estados Unidos, o time da casa impôs um convincente 3 a 0 sobre a Costa Rica, dirigida pelo brasileiro naturalizado Alexandre Guimarães. O destaque da partida foi o meia Landon Donovan, que marcou duas vezes. Os norte-americanos somam nove pontos e são os vice-líderes da competição. Na terceira partida da noite, os "guerreiros soca" de Trinidad & Tobago fizeram valer o mando de campo e derrotaram o Panamá por 2 a 0. Trinidad agora está em quarto lugar no hexagonal, com os mesmos quatro pontos de Guatemala e Costa Rica, mas perdendo no saldo de gols para os primeiros e batendo os últimos pelo número de gols a favor. O Panamá é o lanterna da disputa, com apenas dois pontos ganhos. Faltam apenas duas rodadas para o final da fase eliminatória. O hexagonal da Concacaf classificará automaticamente para a Copa da Alemanha os três primeiros colocados do torneio, enquanto que o time que ficar em quarto lugar deverá disputar uma represcagem com o quinto colocado da Confederação Asiática.