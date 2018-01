México e Paraguai empatam sem gols A seleção do México garantiu o primeiro lugar no Grupo B da Copa América ao empatar sem gols com o Paraguai, esta noite em Cali. O México agora soma 4 pontos, seguido do Brasil que, com a vitória sobre o Peru por 2 a 0, aparece na segunda colocação, com 3 pontos. Os 4 pontos garantiram ao México a classificação, ao menos como um dos 3 melhores. Na próxima quarta-feira, jogam Brasil e Paraguai, e o México enfrenta o Peru. A seleção mexicana fez oito modificações na equipe que venceu o Brasil por 1 a 0 na última quinta-feira. Apesar da queda na qualidade técnica, continuou sendo uma equipe bem postada em campo, com forte marcação em todos os setores, sem dar liberdade ao adversário. As duas equipes buscaram a vitória, mas a marcação não permitiu que o marcador fosse aberto. Ou seja, não ofereceram muito pouco aos 40 mil torcedores que assistiram à partida.