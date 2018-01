México e Uruguai lutam pela final Uruguai e México disputam hoje, às 21h45, em Pereira, a primeira vaga na decisão da Copa América de 2001. As duas equipes chegaram às semifinais de maneira distinta. Enquanto os mexicanos superaram o Chile por 2 a 0 com certa facilidade, os uruguaios tiveram de se valer da garra para vencer de virada a Costa Rica por 2 a 1. Mas o técnico do Uruguai, Víctor Púa, não acredita que seus jogadores sintam um desgaste maior do que os adversários. Ele tem apenas uma dúvida para definir a equipe, entre os zagueiros Sorondo e Bizera. Sorondo, mais experiente, é o preferido do treinador, mas sente dores musculares. "Não sei se ele terá condições de jogar??, disse Puá, que vai aguardar até momentos antes da partida para definir. No México, o técnico Javier Aguirre, que sempre declarou sua intenção de utilizar os jogos da Copa América para armar a equipe com o objetivo de lutar por uma vaga na Copa do Mundo de 2002 - a seleção mexicana está em situação delicada no hexagonal da Concacaf e precisa vencer todas as partidas que ainda tem para jogar se quiser ir ao Mundial do Japão e da Coréia -, parece ter encontrado o time ideal. O treinador gostou da apresentação na partida contra os chilenos e, pela primeira vez na Copa América, vai repetir a equipe. "Estamos nos encontrando??, disse. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será nos pênaltis.