México empata com a Angola e decide vaga na última rodada O México decepcionou ao empatar sem gols com a Angola, nesta sexta-feira, no Niedersachenstadion, em Hannover, pela segunda rodada da Copa do Mundo da Alemanha. O time do argentino Ricardo Lavolpe decide seu futuro na competição na última partida da fase classificatória. O resultado mantém os mexicanos provisoriamente na primeira colocação do Grupo D, com quatro pontos ganhos. Com apenas um, os angolanos precisam torcer por um triunfo de Portugal diante do Irã, neste sábado, às 10 horas (de Brasília), em Frankfurt, para não serem eliminados precocemente. Em caso de vitória lusitana, o time de Luiz Felipe Scolari também ficará com a vaga antecipada. Com um time mais ofensivo, o México quase saiu na frente logo aos 2 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Carlos Salcido recebeu a bola na intermediária e chutou de longe, rente ao gol de João Ricardo. Momentos depois, uma nova investida de um defensor mexicano. Rafa Márquez cobrou falta de longe e acertou a trave. Buscando o seu primeiro gol em Mundiais, a Angola acordou e desperdiçou boa oportunidade aos 23. Após um vacilo da zaga adversária, o meia Mateus finalizou errado ao chutar por cima do travessão. Na seqüência, Mendonça cobrou falta com violência, mas a bola passou à esquerda do gol de Sánchez. Aos 44, foi a vez do México assustar a torcida angolana. O avante Franco recebeu na área, ganhou dividida com a marcação, mas chutou em cima de João Ricardo. Na segunda etapa a equipe comandada pelo treinador argentino Ricardo Lavolpe desperdiçou outra grande chance de marcar logo nos primeiros lances. Depois de um longo lançamento do campo de defesa do México, Franco ficou com a bola e, sozinho, tentou encobrir João Ricardo, mas o goleiro angolano espalmou. No rebote, Arellano chutou fraco e Jamba salvou em cima da linha. Perdida em campo, a Angola quase entregou o ouro aos 20. Em uma erro coletivo da zaga, André chutou em cima de Jamba e a sobra ficou com Bravo, que saiu em velocidade, invadiu a área e bateu em cima de João Ricardo. Aos 37, Fonseca recebeu lançamento dentro da área e chutou de primeira, muito perto da trave. Nos minutos finais, Rafa Márquez tentou de longe e o camisa 1 angolano espalmou para o escanteio. Depois da cobrança, Bravo mandou na trave. Os mexicanos têm pela frente na última rodada do Grupo D a seleção de Portugal, na próxima quarta-feira, em Gelsenkirchen. Já a Angola tenta se redimir diante do Irã, em Leipzig. Ficha técnica México 0 x 0 Angola México: Sánchez; Salcido, Rafa Márquez, Osório e Méndez; Torrado, Pardo, Zinha (Arellano) e Pineda (Morales); Franco (Fonseca) e Bravo. Técnico: Ricardo Lavolpe. Angola: João Ricardo; Locó, Jamba, Kali e Delgado; André Macanga, Zé Kalanga (Miloy), Figueiredo (Rui Marques) e Mateus (Mantorras); Mendonça e Akwá. Técnico: Oliveira Gonçalves. Árbitro: Shamsul Maidin (Cingapura). Cartões amarelos: Delgado, André Macanga, Zé Kalanga, João Ricardo e Pineda. Cartão vermelho: André Macanga. Local: Niedersachenstadion, em Hannover.