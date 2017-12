México empata com Árabia na Sub-20 O México fez o seu primeiro ponto no Mundial Sub-20 ao empatar por 1 a 1 com a Arábia Saudita nesta terça-feira. A equipe tenta a classificação às oitavas-de-final na sexta-feira, quando enfrenta a Irlanda. Naji Majrasghi abriu o placar para os árabes e Fausto Pinto empatou para os mexicanos.