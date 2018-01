México empata nas eliminatórias O México desperdiçou a chance de ficar mais próximo das primeiras posições do hexagonal final das eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe ao empatar por 1 a 1 com a lanterna Trinidad & Tobago, na noite desta quarta-feira. A seleção da casa abriu o placar aos 13 minutos com Andrews e o México só conseguiu empatar aos 16 do segundo. O México tem quatro pontos e Tinidad, um. Ainda hoje jogam Estados Unidos (seis pontos) x Costa Rica (4) e Jamaica (3) x Honduras (1).