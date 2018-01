México está classificado para a Copa O México goleou Panamá por 5 a 0, na madrugada desta quinta-feira, e garantiu a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2006. Com o resultado ? e o empate dos Estados Unidos (com um time reserva) contra a Guatemala, por 0 a 0, na casa do adversário ?, os mexicanos assumiram a liderança do hexagonal final das Eliminatórias da Concacaf, com 19 pontos ? superam os norte-americanos no critério de gols a favor. Até agora, 10 países já garantiram lugar na Copa do Mundo de 2006: Argentina, Brasil, Japão, Irã, Arábia Saudita, Coréia do Sul, Estados Unidos, México e Ucrânia, além da Alemanha, que está na condição de país-sede. Outro resultado - A Costa Rica, em casa, deu um importante passo rumo à terceira vaga da Concacaf na Copa do Mundo. Venceu Trinidad e Tobago por 2 a 0 e somou 13 pontos, cinco a mais do que a Guatemala - Trinidad continua com sete. Uma vitória em um dos dois jogos que restam garante a vaga para a Costa Rica, cuja seleção é dirigida pelo técnico brasileiro Alexandre Guimarães.