México está perto de contratar Eriksson para comandar seleção O sueco Sven-Goran Eriksson, ex-técnico da seleção inglesa, está perto de comandar a equipe nacional do México, disse na terça-feira a Federação Mexicana de Futebol (FMF). Eriksson, atualmente no clube inglês Manchester City, seria apresentado no dia 3 de junho. "Nós temos muito claro o perfil que estamos buscando, falamos com o senhor (Luiz Felipe) Scolari, falamos com o senhor Eriksson e estamos perto de fechar com este último", disse Justino Compeán, presidente da FMF, ao programa de rádio Estadio W. Eriksson ganhou títulos com os clubes italianos Lazio, Roma e Sampdoria, e também com o Benfica, de Portugal. Desde que Hugo Sánchez foi demitido, em março, por fracassar em sua tentativa de se classificar para os Jogos Olímpicos de Pequim, o mexicano Jesús Ramírez ocupa o cargo de treinador interino. Ramírez dirigirá o México nos amistosos de 4 e 8 de junho, contra Argentina e Peru, e também nas eliminatórias da Concacaf para a Copa de 1010, contra Belize, dias 15 e 21 de junho. (Reportagem de Carlos Calvo)