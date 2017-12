México foca jogo aéreo no treino desta quarta-feira As jogadas aéreas são a principal preocupação do México para a partida contra Angola, na sexta-feira (16), em Hannover, válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Na vitória por 3 a 1 do último sábado, o gol do Irã saiu exatamente de um lance pelo alto, daí a precaução. No treino desta quarta-feira, o goleiro Oswaldo Sánchez foi bastante exigido nas faltas na lateral da área e nos escanteios, cobrados na direção de Omar Bravo. A função de Sanchez era evitar que o atacante completasse os cruzamentos para o gol. Além deste treino específico, o México também trabalhou cobranças de falta. O volante Pavel Pardo e o atacante Luis Pérez ficaram cerca de 15 minutos chutando bolas por sobre uma barreira de madeira de dois metros de altura. A partida contra Angola pode garantir o México nas oitavas-de-final, o que faz o jogo ser tratado com seriedade pelos jogadores, apesar da aparente fragilidade do adversário. "O México deverá ter mais atenção na defesa, uma vez que já temos bons jogadores e que estão preparados", comentou o atacante Guillermo Franco. "Sabemos que não vai a ser fácil, Angola será uma equipe muito difícil de ser batida", completou.