México goleia Guatemala nas eliminatórias O México goleou a Guatemala por 5 a 2, em partida válida pela penúltima rodada do hexagonal final das eliminatórias da Concacaf para a Copa da Alemanha. Os gols do México foram marcados por Guillermo Franco, aos 20 minutos do primeiro tempo, e por Francisco Fonseca, aos 2, 7, 18 e 20 minutos da segunda etapa. Os gols da Guatemala foram de Carlos Ruiz, aos 2 minutos, e Elmer Ponciano, aos 10 minutos, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o já classificado México se tornou líder do hexagonal, com 22 pontos. Também já garantiram vaga os EUA e a Costa Rica. A Guatemala está em penúltimo lugar, atrás de Trinidad e Tobago, que, após vencer o Panamá por 1 a 0 fora de casa, está mais perto da vaga para a repescagem.