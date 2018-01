México goleia Holanda e vai à final A seleção do México garantiu nesta quinta-feira à noite sua classificação para a final do Mundial Sub-17 de futebol, ao golear a Holanda por 4 a 0. O torneio está sendo disputado no Peru. Os gols foram marcados por César Villaluz (aos 33 minutos do primeiro tempo e aos 15 minutos do segundo), Héctor Moreno (aos cinco do segundo) e Ever Guzmán (aos 44 minutos, também do segundo tempo). Agora, os mexicanos aguardam a definição do jogo Brasil x Turquia, ainda nesta quinta, para saber com qual seleção decidirá o título do torneio.