México joga para garantir a vaga Apenas um empate separa o México da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Nesta quarta-feira, no estádio Azteca, na Cidade do México, os mexicanos enfrentam o Panamá, lanterna do hexagonal final da Concacaf, com dois pontos e nenhuma aspiração a uma vaga. O México tem 16 pontos. Mesmo assim, o clima no país não é nada bom. A derrota para os Estados Unidos, no sábado, em Columbus, por 2 a 0, deflagrou uma grave crise entre o técnico argentino Ricardo Lavolpe e os principais meios de comunicação. Choveram críticas a Lavolpe, principalmente por não ter convocado o meia Blanco, do América. Muitos jornalistas pediram a cabeça do técnico. A Costa Rica, terceira colocada com 10 pontos, recebe em casa Trinidad e Tobago. Se vencer, a seleção costarriquenha fica próxima da terceira vaga do continente. A briga pela quarta vaga - que dá direito à repescagem - está entre Trinidad e Guatemala, que enfrenta os Estados Unidos, já classificado.